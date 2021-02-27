الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسكثفّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وأماكن سكن العمالة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات وتطبيق الإجراءات الصحية والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم وارتداء الكمامة في كل مكان، وحثت جميع أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، والحد من انتشاره؛ وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد هذه التعليمات التي يتم نشرها عبر الشاشات بالطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.وتأتي هذه الجهود تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي باشرت خلال يوم أمس الجمعة 26 فبراير 2021 (19737) جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل (846) مخالفة وإغلاق (263) محلًا تجاريًا احترازيًا، لمخالفتها الاشتراطات البلدية.ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النظر إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية وذلك من خلال التواصل عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //17:40ت م0068