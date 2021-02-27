أنجامينا 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسانطلق في العاصمة التشادية أنجامينا اليوم، اجتماع قادة الأركان العامة للجيوش وقادة أركان الجيوش الجوية في بلدان مجموعة الخمس في الساحل.ويهدف هذا الاجتماع إلى اتخاذ قرارات مهمة في مجال التخطيط العملياتي، واستخدام الوسائل الجوية للتصدي للتهديدات الأمنية، خصوصا في المنطقة المعروفة بمنطقة الحدود الثلاثة.// انتهى //17:50ت م0070