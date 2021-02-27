سياسي / بدء أعمال اجتماع قادة الأركان العامة للجيوش في بلدان مجموعة الخمس بالساحل
السبت 1442/7/15 هـ الموافق 2021/02/27 م واس
أنجامينا 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس
انطلق في العاصمة التشادية أنجامينا اليوم، اجتماع قادة الأركان العامة للجيوش وقادة أركان الجيوش الجوية في بلدان مجموعة الخمس في الساحل.
ويهدف هذا الاجتماع إلى اتخاذ قرارات مهمة في مجال التخطيط العملياتي، واستخدام الوسائل الجوية للتصدي للتهديدات الأمنية، خصوصا في المنطقة المعروفة بمنطقة الحدود الثلاثة.
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17:50ت م
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