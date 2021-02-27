حفرالباطن 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واستغلب فريق الباطن على ضيفه فريق الوحدة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بحفر الباطن، بنتيجة 3-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدف الباطن الأول اللاعب عبدالمجيد عبيد عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.وفي الشوط الثاني أضاف هداف الفريق فابيو إبرو الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 58، 83.وبهذه النتيجة رفع الباطن نقاطه لـ 27 نقطة محتلًا المركز التاسع، بينما بقي رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز العاشر في سُلّم الترتيب .// انتهى //18:02ت م0072