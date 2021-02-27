الطائف 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأكملت صحة الطائف جاهزيتها لإطلاق 9 مراكز للقاح كوفيد 19 ، وليصبح العدد 10 مراكز .وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي. ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب مستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام . و4 مراكز في محافظات الشمال مستشفى الخرمة ومستشفى تربة ومستشفى رنيه ومستشفى المويه.وأشارت أن المواعيد سوف تكون متاحة من 1 مارس القادم بإذن الله.// انتهى //18:50ت م0075