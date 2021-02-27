ضمد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 150 جولة رقابية صحية ، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام ، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية ، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن الفرق الرقابية رصدت 26 مخالفة للإجراءات الاحترازية ، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية ، على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة .// انتهى //18:57ت م0076