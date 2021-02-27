عام / صحة جازان تدشن 19 مركزاً للتطعيم ضد كورونا الأسبوع الماضي
السبت 1442/7/15 هـ الموافق 2021/02/27 م واس
جيزان 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس
دشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان خلال الأسبوع الماضي، ١٩ مركزاً للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة جيزان، وعدداً من محافظات المنطقة ، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).
وجُهزت المراكز في كلٍّ من مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر بجيزان , والمستشفيات العامة بمحافظات: صبيا، وبيش ، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة ، وفرسان.
وبينت صحة جازان أنها جهزت مراكز تقديم لقاح كورونا بعدد من المراكز الصحية في كل من محافظات أبو عريش، والداير بني مالك و الدرب وهروب والعارضة والعيدابي، ومراكز وقرى الكربوس وقائم الدش وحاكمة الدغارير، و الحسيني، وشعب الذيب.
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18:59ت م
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