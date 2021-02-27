جيزان 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسدشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان خلال الأسبوع الماضي، ١٩ مركزاً للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة جيزان، وعدداً من محافظات المنطقة ، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).وجُهزت المراكز في كلٍّ من مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر بجيزان , والمستشفيات العامة بمحافظات: صبيا، وبيش ، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة ، وفرسان.وبينت صحة جازان أنها جهزت مراكز تقديم لقاح كورونا بعدد من المراكز الصحية في كل من محافظات أبو عريش، والداير بني مالك و الدرب وهروب والعارضة والعيدابي، ومراكز وقرى الكربوس وقائم الدش وحاكمة الدغارير، و الحسيني، وشعب الذيب.// انتهى //18:59ت م0077