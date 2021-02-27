سياسي / وزير الدفاع العراقي يلتقي برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية
السبت 1442/7/15 هـ الموافق 2021/02/27 م واس
إسلام آباد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس
التقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري في مدينة راولبندي اليوم برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا .
وبحث الجانبان خلال اللقاء المسائل المهنية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات الأمنية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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19:03ت م
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