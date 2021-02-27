إسلام آباد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الجبوري في مدينة راولبندي اليوم برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا .وبحث الجانبان خلال اللقاء المسائل المهنية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات الأمنية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //19:03ت م0078