عمّان 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأحبط الجيش الأردني خلال الساعات ال72 الماضية، محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وقال الجيش في بيان اليوم : إن قوات حرس الحدود الأردنية طبقت قواعد الاشتباك مما أدى إلى تراجع المتسللين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة، تم ضبط 746 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدر، و29 ألف حبة من مادة جاليكا المخدرة، و 14 ألف حبة من مادة الباليريكا، المخدرة، و 1678 حبة من مادة الأريكا المخدرة، و 159 حبة من مادة جابالير المخدرة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة .// انتهى //19:03ت م0079