بغداد 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3543 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 692241 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13383,فيما تم تسجيل 2820 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 632998 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45860 , منهم 373 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //19:04ت م0080