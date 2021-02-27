عمّان 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 386496 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 346287 حالة شفاء بعد تسجيل 2447 حالات إضافية، كما سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4675 حالة.// انتهى//19:15ت م0082