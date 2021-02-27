الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واستوج الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة فريق الهلال بكأس الدوري الممتاز والميداليات الذهبية بعد فوزه على منافسه الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة, وبإنجاز فريد بدون أية خسارة, وجاء في المركز الثاني الأهلي والاتحاد في المركز الثالث.جاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة من كلا الفريقين خاصة من جانب الأهلي الذي تفوق بالضربات الساحقة وحائط الصد ونجح في فرض سيطرته لينهي الشوط الأول لمصلحته 25/20وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهلال خصوصاً في الإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط لينهي الشوط لمصلحته 25/22, وحضرت الإثارة في الشوط الثالث وكان التعادل حاضراً بين الفريقين حتى آخر نقطة لينجح الهلال في حسمه 29/27, وعاد الأهلي في الشوط الرابع ليفرض سيطرته وينهي الشوط لصالحه 25/20.ونجح الهلال من حسم المباراة في الشوط الأخير منذ النقاط الأولى والتي أسهمت باتساع الفارق وسط تراجع مستوى لاعبي الأهلي لينهي الشوط لمصلحته 15/10.// انتهى //19:15ت م0083