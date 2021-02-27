الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واستوج المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي لكرة اليد محمد الجوهر، فريق مضر بكأس بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب والميداليات الذهبية، وذلك في ختام منافسات البطولة اليوم، على صالة نادي الشباب في الرياض.وأسفرت نتائج مباريات الجولة، عن فوز مضر على الشباب (20-40)، وتعادل النور مع الخليج (29-29)، وفوز المحيط على الهدى (27-26)، وفوز الترجي على الصفا (27-24)، وخسارة الأهلي من القارة (26-35).وبهذه النتائج اُخُتتمت منافسات البطولة بحصول مضر على اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز 15 مباراة وتعادلين وخسارة واحدة، وجاء النور ثانياً بـ 28 نقطة، والترجي ثالثاً بـ 23 نقطة، وحل القارة رابعاً بـ 21 نقطة، ثم الصفا خامساً بـ 19 نقطة، والمحيط سادساً بـ 18 نقطة، والخليج سابعاً بـ 16 نقطة، ثم الأهلي ثامناً بـ 14 نقطة، والهدى تاسعاً بـ 9 نقاط، والشباب عاشراً وأخيراً بدون أي نقطة، حيث هبط ناديا الهدى والشباب إلى بطولة دوري المناطق.// انتهى //19:30ت م0084