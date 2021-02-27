الأمم المتحدة 15 رجب 1442هـ الموافق 27 فبراير 2021م واسأدان الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات اختطاف أكثر من 300 فتاة أثناء هجوم على مدرسة ثانوية في ولاية زمفارا في نيجيريا.جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.ودعا غوتيريش، في البيان ، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الفتيات المختطفات وإعادتهن بسلام إلى أسرهن، مجددًا التأكيد على أن الهجمات على المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان بشكل أوسع.كما شدد على ضرورة أن تبقى المدارس أماكن آمنة للأطفال ليتعلموا فيها بدون خوف من العنف، حاثاً السلطات النيجيرية على عدم ادخار أي جهود لتقديم المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة.// انتهى //19:38ت م0085