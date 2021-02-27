الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واساختتمت اليوم السبت على ملاعب التنس بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة بطولة المملكة لأبطال المناطق لفردي التنس للدرجات الثلاث .وجاءت نتائج درجة الناشئين في المركز الأول اللاعب آدم بدر لاعب نادي الاتحاد، وحقق المركز الثاني اللاعب نواف السويدان من نادي الهلال، والمركز الثالث اللاعب محمد الغافلي لاعب نادي القارة، وفي المركز الرابع لاعب نادي الوحدة خالد الحسينان.وعلى مستوى درجة الشباب، نال لاعب نادي الاتحاد بدر إدريس المركز الأول، وجاء في المركز الثاني اللاعب محمد الجزيري من نادي القارة، وجاء في المركز الثالث اللاعب عبدالله الزاير من نادي الابتسام، وحل رابعاً لاعب نادي الابتسام عبدالله توفيق.وفي منافسات الدرجة الأولى حقق لاعبا نادي الهلال فيصل الربدي وسليمان القاسم المركز الأول والثاني، وجاء في المركز الثالث اللاعب عبدالله الفرج من نادي السلام، وفي المركز الرابع اللاعب مطلق الرويس من نادي الرياض.وتوج الفائزين المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز بن خيري الحكمي ،ومسؤول إدارة اللجنة الفنية بالاتحاد جلال بن طلال الفرج، ومحمد بن عبدالله الدرويش الحكم العام الحكم الدولي.// انتهى //20:17ت م0091