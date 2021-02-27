الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واستغلب فريق التعاون على مستضيفه فريق الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للتعاون اللاعب "روميرو" عند الدقيقة 26، وعند الدقيقة 46 سجل اللاعب "سميحان النابت" الهدف الثاني، ليضيف اللاعب "تاوامبا" الهدف الثالث عند الدقيقة 94.// انتهى //20:48ت م0092