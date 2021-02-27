الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واساختتمت منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات وذلك بإقامة 8 مباريات.وواصل الاتفاق صدارته للمجموعة الأولى بعد تغلبه على ضيفه مصدة بنتيجة 4-2 ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة فيما تجمد رصيد مصدة عند 12 نقطة في المركز الثالث.وتغلب العلمين على حراء بنتيجة 7-3، فيما فاز الفاو على الريان بنتيجة 4-3، وفي الدمام فاز الجزيرة على ضيفه العلاء بنتيجة 7-2.وفي المجموعة الثانية رفع فريق طويق رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة بعد تغلبه على النهضة بنتيجة 3-1، وواصل القادسية مطاردته للمتصدر بعد فوزه على ضيفه رضوى بنتيجة 7-3، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة فيما بقي رصيد رضوى عند 3 نقاط في المركز السادس.وفي مكة المكرمة تغلب الثقبة على مستضيفه الوحدة بنتيجة 14-8، فيما تعادل منيف مع العرض بنتيجة 3-3.// انتهى //21:18ت م0095