القاهرة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده في قضية المواطن جمال خاشقجي.// انتهى //22:00ت م0098