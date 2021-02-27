سياسي / أمين عام جامعة الدول العربية يؤيد ما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل المواطن جمال خاشقجي
السبت 1442/7/15 هـ الموافق 2021/02/27 م واس
القاهرة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس
أعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده في قضية المواطن جمال خاشقجي.
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