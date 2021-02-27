القاهرة 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.قام بتسليم الرسالة سمو وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح خلال استقبال الرئيس المصري له اليوم في القاهرة.// انتهى //23:00ت م0100