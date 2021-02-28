الرياض 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسشهد الحفل الـ 56 ضمن روزنامة سباقات نادي الخيل اليوم، إقامة ثلاث بطولات مهمة ومتنوعة بين فئات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .وجاءت أولى البطولات على كأس اليابان للفئة الثالثة للأفراس من جميع الدرجات، والبالغة جائزته 150 ألف ريال على مسافة 1600 متر، حيث حققت الفرس "أفالينا" لإسطبل خالد بن مشرف بن مطلق والمدرب عبدالعزيز بن خالد والخيال عبدالعزيز الموسى، المركز الأول بأداء قوي تخطت به "صنست فلاش" التي حلت ثانية ، وفي المركز الثالث "كيب تو كوبا".وبعد نهاية السباق سلم سفير اليابان لدى المملكة فوميو أيواي، الكأس لمالك ومدرب الفرس الفائزة.وفي كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الشوط الخامس من مسافة 1600 متر والذي بلغت جائزته 120 ألف ريال، فرض المستورد "مايبول" لأبناء فيحان بن فيصل المنديل سيطرته على الشوط، من خلال الاعتماد على المراقبة اللصيقة للمرشح الذي وصل ثانيا "بيتروس" لصنت رفاعي الغريبان منذ وصولهما علامة 1000 متر الأخيرة حتى بداية الخط المستقيم، ليوسع "مايبول" مع مدربه فيحان المنديل وخياله إليكسس مورينو الفارق، ويحافظ على فارق طول تقريبا لصالحه حتى خط النهاية، قاطعا المسافة في 1:37:79 دقيقة، ليصل "بيتروس" ثانياً، وثالثا "مهاب" بدخول متأخر نوعاً ما .وحقق الجواد المحلي "معديان" لإسطبل بن غنام مع مدربه تركي القطان وخياله المتمرن محمد سليمان، المركز الأول في الشوط السابع على كأس إمارة الجوف، والبالغ جائزته 120 ألف ريال على مسافة 2400 متر، بزمن 2:34:14 دقيقه، لتأتي أول انتصاراته في الميدان ببطولة مميزة.وبعد نهاية السباق سلّم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، الكأس لمالك الجواد الفائز.// انتهى00:03ت م0002