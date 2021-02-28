جيزان 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واساعتمدت الشؤون الصحة بمنطقة جازان 25 مركزاً للقاح كورونا بجميع محافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال الحاصلين على مواعيد لأخذ لقاح كورونا ابتداء من يوم غد.وبينت أن عدد المواعيد المتاحة للمسجلين عن طريق تطبيق صحتي بلغت حتى اليوم 15288 موعداً في جميع مراكز تقديم اللقاح بالمنطقة.ودعت المواطنين والمقيمين للإسراع بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا، خاصة الفئات التي حددتها وزارة الصحة كأولوية لأخذ اللقاح.//انتهى//00:03ت م0003