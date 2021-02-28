مسقط 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واسأعربت سلطنة عمان تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -.ونوهت وزارة الخارجية العمانية اليوم في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.// انتهى //00:15ت م0006