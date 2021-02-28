سياسي / سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل المواطن جمال خاشقجي
الأحد 1442/7/16 هـ الموافق 2021/02/28 م واس
مسقط 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس
أعربت سلطنة عمان تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -.
ونوهت وزارة الخارجية العمانية اليوم في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.
// انتهى //
00:15ت م
0006