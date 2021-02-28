جدة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسعقد وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، أمس الأول اجتماعاً افتراضياً برئيس مجلس إدارة جمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بن سعيد بحري، في إطار الشراكة الإستراتيجية والعمل المشترك بين الوزارة والجمعية.واستعرض المجتمعان إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية، وخططها المزمع تنفيذها في قادم الأيام، إلى جانب مناقشة خطة الجمعية الإستراتيجية، ونوع وجودة وكم الخدمات التي تقدمها لمستفيديها.وأشاد الماجد بأعمال جمعية "الوداد"، وما تضطلع به من عمل اجتماعي نوعي مميز على مستوى القطاع غير الربحي، لاسيما وهو معني بخدمة فئة غالية من أبناء هذا الوطن الكريم، واصفاً ذلك العمل بالمثالي الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف والمضامين التي تعنى بالجانب الاجتماعي في رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق بتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق في خدمة هذا المجتمع الحيوي في وطن الخير والعطاء.// انتهى //00:27ت م0013