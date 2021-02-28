ظهران الجنوب 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأكمل تعليم محافظة سراة عبيدة استعداداته للاحتفاء بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021م، تحت شعار "معاً لنشر ثقافة الموهبة والإبداع"، وذلك عن بُعد خلال الفترة من 16 إلى 20 من شهر رجب الجاري .وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي ، أن الاحتفاء بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع يأتي ضمن خطة تتبناها إدارة التعليم لإيصال الرسالة الهادفة لجميع فئات المجتمع، التي تؤكد أهمية الموهبة والإبداع والموهوبين والموهوبات، وتُعزز نشر ثقافة الموهبة والإبداع، سعياً لتكوين بيئة داعمة للموهوبين والموهوبات ، كاشفًا عن سعي تعليم سراة عبيدة المُستمر لربط المجتمع بالرؤية الوطنية 2030م، ومن أهدافها الاستثمار في رأس المال البشري، إذ هو ثروة وطنية وعنصر أساسي في تقدم الوطن والاهتمام بالقدرات الكامنة، والعمل على توجيهها التوجيه السليم.بدوره أوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم سراة عبيدة الدكتور عبدالله آل قصود أن الفعاليات ينفذها قسما الموهوبين للبنين والبنات بالشراكة مع جميع مدارس المحافظة التعليمية ، بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين أوساط المجتمع التعليمي الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقيادات التعليم وأولياء الأمور .ودعا جميع المدارس للعمل بطرق مبتكرة ومتنوعة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة ، و إعداد تقارير موثقة لجميع الفعاليات والأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.//انتهى//00:34ت م0015