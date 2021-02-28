الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسكسب فريق الفيصلي نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل للفيصلي اللاعب جوليو تفاريس عند الدقيقة 83 ، ومحمد الصيعري في الدقيقة 92 ، فيما سجل هدف الأهلي سلطان مندش بالدقيقة 49.ورفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن ، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //03:02ت م0022