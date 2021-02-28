إسلام آباد 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زود به الكونغرس حول مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وتقديرها لجهود المملكة في هذا الصدد، مع تأكيدها على أهمية احترام سيادة الدول.واهتمت بترحيب الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه باكستان والهند بشكل مشترك، بوصفها خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة.وتناقلت صحف إسلام آباد تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد استعداد باكستان على تطوير البنية التحتية في العراق من خلال تقديم المساعدة التقنية والموارد البشرية، فضلاً عن تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية من خلال تقديم التدريب العسكري.وعرجت على استعدادات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الوطني الباكستاني لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في الأسبوع الأول من مارس المقبل.وأخبرت صحف الأحد عن نجاح الجيش الباكستاني في القضاء على قيادي بارز في حركة طالبان باكستان كان متورطًا في تنفيذ عمليات إرهابية أدت إلى مقتل أكثر من خمسين جنديًا منذ عام 2007م.وأشارت إلى تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وتشديد إجراءات الإغلاق في إيطاليا والبرازيل للحد من تفشي الوباء.وتطرقت إلى تركيز الحكومة الباكستانية على توفير مصادر الطاقة الرخيصة لدعم القطاع الصناعي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع السياسي والأمني في ميانمار.// انتهى //08:16ت م0028