المدينة المنورة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تعالى تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة خيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة الـ 4 مساءً.// انتهى //08:19ت م0029