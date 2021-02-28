الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واساستعرضت لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري الثاني، عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه واستراتيجية اللجنة وآلية عملها القادمة.وناقش الاجتماع برئاسة عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب كيفية الحد من الأضرار التي طالت القطاع بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.ونوه المهيدب خلال الاجتماع إلى أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه من خلال لقاءات دورية وورش عمل ينبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية.وأوصى الاجتماع بالعمل على استطلاع رأي للمستثمرين في القطاع ومعرفة مرئياتهم وأفضل الحلول التي يقترحونها وبما يقلل من خسائرهم التي يتكبدونها بفعل جائحة كورونا، التي أدت لتوقف أعمالهم وأنشطتهم، وذلك بهدف حصر العوائق وحجم الخسائر والتوصل إلى حلول من شأنها الحد من حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع، ومن ثم رفعها للجهات ذات العلاقة.وتطرق الاجتماع إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير من جائحة فايروس كورونا، مشيرًا إلى أن القطاع يرتب للاجتماع والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لبحث إمكانية دعم القطاع في الإقرار الضريبي ومستحقات التأمينات الاجتماعية.// انتهى //08:34ت م0031