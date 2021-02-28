عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة حائل
الأحد 1442/7/16 هـ الموافق 2021/02/28 م واس
حائل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل تضمن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة - بمشيئة الله تعالى - تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
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10:41ت م
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