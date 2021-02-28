حائل 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل تضمن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .وبين المركز أن الحالة - بمشيئة الله تعالى - تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.// انتهى //10:41ت م0040