عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
الأحد 1442/7/16 هـ الموافق 2021/02/28 م واس
الباحة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد وجريان السيول .
ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
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11:05ت م
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