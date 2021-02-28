‎الباحة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد وجريان السيول .ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //11:05ت م0045