رام الله 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 9 وفيات، و1623 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1209 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية، واعلان الحكومية الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحم المسجد الأقصى واعتقل فتاة من باحاته، واستولى على جرارين زراعيين في سلفيت، واعتدى على المشاركين في ذكرى انطلاق الجبهة الديمقراطية في عين الساكوت بالأغوار،ومهاجمة بحرية الاحتلال الإسرائيلي ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة طفلتين بالرصاص.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة الأزهر الشريف بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وإقدامهم على عرقلة وصول المصلين إليه، مستنكرا بشدة أيضا منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي.// انتهى //11:09ت م0046