بغداد 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بعدد من الملفات المحلية, في مقدمتها الجهود المبذولة من عدة أطراف عراقية لحلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بحصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 فضلاً عن التحديات الأمنية المشتركة.ونوهت الصحف باللقاء الذي عقد في أربيل أمس بين رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وبين زير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي, والذي تركز حول التنسيق الأمني المشترك,لاسيما فيما يتعلق بنتائج التحقيق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل مؤخراً.وتناولت صحف الأحد الشأن المالي والاقتصادي في العراق ،مبرزة إعلان البنك المركزي العراقي تجاوز الاحتياطي النقدي في البنك الـ 55 مليار دولار، مبينة بأن هذه الزيادة تحققت بفعل ارتفاع أسعارالنفط في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة, وانخفاض مشتريات المصارف العراقية من الدولار المعروض في نافذة بيع العملات التابعة للبنك المركزي.// انتهى //11:11ت م0047