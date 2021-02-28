‎الباحة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القرى بمنطقة الباحة أمس، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنشر العديد من الرسائل التوعوية من خلال اللوحات الإلكترونية في الأسواق والمراكز التجارية والجهات الحكومية والأهلية.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي بالدور المناط بالهيئة اتجاه المجتمع، وتوعويتهم بمثل هذه المبادرات والحملات .// انتهى //11:25ت م0049