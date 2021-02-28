المذنب 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستطلق إدارة التعليم بمحافظة المذنب غداً، فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، المصادف لـ 3 من شهر مارس من كل عام.وتهدف الفعاليات التي ستقام - عن بعد -، إلى توعية المجتمع التعليمي ونشر ثقافة الموهبة والإبداع، إلى جانب التشجيع وتفعيل دور الشراكات المجتمعية في نشرها.// انتهى //12:38ت م0070