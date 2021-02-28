ثقافي / "تعليم المذنب" يستعد لإطلاق أسبوع الموهبة والإبداع بفعاليات متنوعة
الأحد 1442/7/16 هـ الموافق 2021/02/28 م واس
المذنب 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس
تطلق إدارة التعليم بمحافظة المذنب غداً، فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، المصادف لـ 3 من شهر مارس من كل عام.
وتهدف الفعاليات التي ستقام - عن بعد -، إلى توعية المجتمع التعليمي ونشر ثقافة الموهبة والإبداع، إلى جانب التشجيع وتفعيل دور الشراكات المجتمعية في نشرها.
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12:38ت م
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