رفحاء 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسشارك 332 طالباً وطالبة -عن بعد- في اليوم ‬القرآني الخامس الذي نظمته جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء أمس,لضبط ومراجعة وتصحيح التلاوة.وأوضحت "كرام" أن البرنامج انطلق بـ 40 حلقة ,استفاد منها 332 طالباً وطالبة تم خلالها قراءة 8,831 وجهاً, وإنجاز 441 جزءاً من القرآن الكريم وفي ختام البرنامج تم تكريم 50 متميزاً من الطلاب والطالبات.وبينت الجمعية أن هذا البرنامج يأتي في إطار مواصلة جمعية كرام رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلّمه.// انتهى //12:40ت م0071