تونس 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على التظاهرات والاحتجاجات التي شهدها الشارع الرئيس بالعاصمة التونسية أمس والتي أشرف على تنظيمها عدد من الأحزاب السياسية في البلاد ، مطالبين بتغيير المنظومة السياسية في تونس في ظل ما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية خانقة .وتابعت تطورات الوضع الوبائي في تونس نتيجة انتشار فيروس كورونا ونقلت في السياق تأكيد رئيس الهيئة التونسية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي شكري حمودة، على أن التطعيم أصبح الخيار الأمثل لمواجهة الفيروس ، مشيرا إلى أن التلقيح الذي سيصل تونس في شهر مارس القادم، يمكن أن يصبح خلال الأشهر القادمة، كغيره من الفيروسات الأخرى التي تم التعود عليها.وفي الملف الليبي رأت صحف الأحد أن انتخابات حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا مثلت لحظة مفصلية في مسار الحل السياسي الليبي حيث ينتظر أن يكون لها تأثير على مسار أزمة طال انتظار حلها، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون ظهور هذه الحكومة قريبا تتواصل المخاوف من امكانية فشلها في إنهاء الأزمات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.وأخبرت عن مقتل 5 متظاهرين في العراق وإصابة 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال الأحداث التي شهدتها محافظة ذي قار في الأيام الخمسة الماضية، وذلك في وقت تستمر فيه الاحتجاجات على تردي الخدمات العامة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.وتناقلت صحف تونس قول خبراء صحة أوروبيون إن آلافا من مرضى كوفيد-19 يعانون أعراضا خطيرة ومنهكة تستمر شهورا طويلة بعد أول نوبة من المرض، مما يؤدي إلى تبعات اجتماعية وصحية واقتصادية كبيرة.// انتهى //12:43ت م0073