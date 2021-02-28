عرعر 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسواصلت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية، جولاتها الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتحقق من تطبيق أنظمة حماية المستهلك، حيث نُفذت 312 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي وباشر 67 بلاغاً .وشملت الجولات الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع ضمن جهود رقابية على مدار الساعة للتحقق من تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والمتسوقين من تطبيق "توكلنا".ودعت " التجارة " الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" .// انتهى //12:47ت م0074