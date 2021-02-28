تبوك 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسانطلقت اليوم فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج "المدارس المعززة للسلوك الإيجابي" بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الذي تشرف على تنفيذه إدارة الإرشاد الطلابي (بنين - بنات) في المدارس الحكومية والأهلية بكافة مراحلها التعليمية، لمدة أسبوع متواصل -عن بُعد- وذلك في إطار تنمية شخصية الطلاب نفسياً واجتماعياً وتربويا.وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي الدكتور يحيى العطوي أن البرنامج بكافة فعالياته يهدف لإيجاد بيئة تعليمية مؤسسية محفزة للسلوك الإيجابي لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطالب من خلال تبني أساليب إرشادية متخصصة وجاذبة، مؤكداً تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي، لإحداث السلوكيات الإيجابية لدى المتعلمين، ودعم السلوكيات الايجابية وتقريرها وإحداث التغييرات الممكنة للسلوكيات الغير مرغوب فيها.من جهتها أكدت مديرة إدارة الإرشاد الطلابي -بنات- وداد البلوي على الدور الكبير والمؤثر الذي يجب أن تقوم به المدارس في سبيل تعزيز السلوك الإيجابي، وفق آلية عملية واضحة لتحقيق أهداف البرنامج المرجوة والتي منها الوصول لبيئات مدرسية متميزة سلوكياً ، مشيرةً إلى أن البرنامج يأتي في محاور العلاقات الأسرية والمدرسية والمواطنة الإيجابية والسلوك الشخصي والترفيهي و الإيجابي في حل المشكلات، بالإضافة إلى تحديد التقنيات الحديثة وتوظيفها وآلية تنفيذها، منوهه لأهمية هذه العناصر في رعاية وإنماء السلوك الإيجابي وخفض السلوك السلبي لدى الطلاب والطالبات.// انتهى //12:48ت م0075