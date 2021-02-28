المدينة المنورة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها في عددٍ من مناطق المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة .ففي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في محافظة بحرة وتستمر لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة الكامل، ومحافظة ميسان، ومركز قيا تستمر لمدة يومين لكل موقع .وفي منطقة المدينة المنورة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في مجمع الأمل والصحة النفسية بالمدينة المنورة تستمر لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم غدٍ للنساء في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة وتستمر لمدة يومين، ويوم الثلاثاء القادم تقدم خدماتها للرجال في مقر دار الرعاية بالمدينة المنورة وتستمر لمدة يوم واحد.وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للنساء، في مكتب تعليم أبها النسوي وتستمر لمدة يوم واحد، ومكتب التعليم للبنات بمحافظة أحد رفيدة وتستمر لمدة يومين، وللرجال تقدم خدماتها يوم غدٍ في مقر محافظة محايل عسير، ويوم الاربعاء في مستشفى محايل العام، لمدة يوم واحد لكل موقع.وفي منطقة الجوف تقدم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر إمارة منطقة الجوف وتستمر لمدة يومين، ويوم غدٍ للنساء في جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية بالجوف، ويوم الثلاثاء القادم في دار الحماية الاجتماعية بالقريات تستمر لمدة يوم واحد لكل منهما.وفي منطقة جازان تقدم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان وتستمر لمدة يومين، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ، للرجال والنساء في جمعية رعاية الايتام بجازان تستمر لمدة يوم واحد.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:51ت م0076