برلين 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسحقق بايرن ميونيخ انتصارًا على ضيفه كولن بنتيجة 5 - 1، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني، ليعود إلى سكة الانتصارات بعد تعادل على ملعبه مع أرمينيا بيليفيلد 3-3، ثم خسارته أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1 - 2 في الجولتين الماضيتين، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة .وسجل أهداف البايرن مهاجمه الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ (18)، روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقتين (34) ، (65)، واللاعب غنابري في الدقيقتين (83) ، (86).فيما سجل هدف كولن التونسي إلياس السخيري عند الدقيقة (49).وفي المقابل، حقق لايبزيغ فوزًا أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 - 2 من ذات الجولة.وسجل أهداف لايبزيغ كريستوفر نكونكو (57) ، الدنماركي يوسف بولسن (66)، والنروجي الكسندر سويرلوث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل أهداف بوروسيا مونشنغلادباخ السويدي يوناس هوفمان (6 من ركلة جزاء)، والفرنسي ماركوس تورام (19)، ليرتفع رصيد لايبزيغ إلى 50 نقطة في المركز الثاني في سلم الترتيب.وفي المباراة الثالثة عزز فولفسبورغ مركزه الثالث بالفوز على هرتا برلين بهدفين دون رد، سجلهما لوكاس كليونتر (38 خطأ في مرماه)، قيل أن يضيف ماكسانس لاكروا الهدف الثاني عند الدقيقة (89).// انتهى //13:55ت م0097