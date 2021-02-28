الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المحتوى التوعوي لحملة "الصلاة نور" من خلال الشاشات واللوحات في جوامع ومساجد منطقة الرياض، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض.وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لبيان أهمية ومكانة الصلاة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري، أن حملة "الصلاة نور" تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وتحقيقًا لرسالتها في تعظيم شعائر الإسلام وعلى رأسها الصلاة؛ وفق توجيهات معالي الرئيس العام لتفعيل الجانب التوعوي والوقائي فيما يخدم الدين والوطن.// انتهى //13:59ت م0098