القاهرة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأعربت جمهورية مصر العربية ،عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة العربية السعودية ، والتي كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي ،واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة دون طيار.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها المُستمر للتدابير كافة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.// انتهى //13:59ت م0099