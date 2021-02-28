الرياض 16 رجب 1442هـ الموافق 28 فبراير 2021م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //14:13ت م0102