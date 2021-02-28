عمّان 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسصدر في العاصمة الأردنية عمان اليوم، مرسوم ملكي بالموافقة على قبول استقالة وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل الدكتور بسام شحادة التلهوني من منصبيهما، اعتباراً من اليوم.كما صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تكليف نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بإدارة وزارة الداخلية، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد الزيادات بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من اليوم.// انتهى //14:22ت م0105