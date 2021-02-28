الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير الجوازات بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.ورفع السعد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية, ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلاً الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //14:24ت م0106