الطائف 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة الطائف منتجعًا سياحيًا بالهدا ، بعد التأكد من عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .وكانت الجولات الرقابية للأمانة قد غطت أكثر من 60 مرفقًا تجاريًا وسياحيًا رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطًا مخالفًا.وأوضحت الأمانة أن المنتجع تهاون في تطبيق الإجراءات مما أدى إلى إغلاقه احترازيًا، حيث لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، مبينتًا أنه سيستمر الإغلاق لحين تصحيحه للمخالفات.وضبطت الفرق الميدانية خلال جولاتها مخالفات شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية، كما خُصصت حملات ميدانية على صوالين الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بها وارتداء العاملين الزي الكامل للوقاية، والتأكد من استخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.// انتهى //14:26ت م0107