أبها 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنفّذت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي, أكثر من 36 جولة رقابية ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على مساكن العمال بمدينة أبها, وذلك للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, استمرار خطط الأمانة الرقابية ضمن عملياتها الدورية الميدانية على المواقع ومساكن العمال بمدينة أبها، للتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية والبلدية بحسب الاشتراطات النظامية المتبعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات على المخالفين من خلال ما يتم رصده من قبل الفرق الرقابية وجولاتها على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام ومساكن العمال.// انتهى //14:29ت م0109