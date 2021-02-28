الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز اليوم، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمملكة والبحرين وعمان السفير باتريك سميونيه.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية.وأثنى السفير سميونيه على الآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز وإعداده وتنسيقه للبرامج الإنسانية والإغاثية، ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.//انتهى//14:35ت م0111