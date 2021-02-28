‫الباحة 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، رئيس مجلس المنطقة، تنظم جامعة الباحة وبالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، وكرسي بحث الأمير سلطان للبيئة والحياة الفطرية، وبمشاركة كرسي سعيد العنقري لأبحاث الزيتون بالجامعة , لقاء تحت عنوان "التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، عبر منظومة التعلم الإلكتروني رافد، وذلك خلال الفترة من 25 - 27 / 7/ 1442، الموافق 9 - 11/ 3/ 2021م.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الحسين أن اللقاء يأتي بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والبيئة وعلوم النبات والغذاء والحيوان والأحياء الدقيقة، متطلعًا إلى أن يخرج اللقاء بتوصيات علمية وعمليّة تسهم في تطوير وتنمية منطقة الباحة.بدوره أوضح عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور جمال الغامدي أن اللقاء سيستمر لمدة يومين ونصف يشارك فيه بالحديث نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والبيئة وعلوم النبات والغذاء والحيوان والأحياء الدقيقة، مشيرًا إلى أن اللقاء يتضمن تسعة محاور رئيسية منها "التنمية المستدامة، علوم الأغذية والتقنيات الإحيائية، علوم النبات ووقاية النبات، علوم الحيوان والطب البيطري والإنتاج الحيواني، وأربع عشرة جلسة علمية، وندوة رئيسية، وسبعة وخمسين بحثًا محليًا وسبعة وعشرين بحثًا دوليًا إضافة إلى ستين ملصقًا بحثيًا محليًا وتسعة ملصقات بحثية دولية.// انتهى //15:17ت م0130