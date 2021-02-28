مقديشو 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسهاجمت قوات مشتركة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) والقوات الصومالية عدة مواقع كانت تستخدمها حركة "الشباب" الإرهابية كمخابئ في المنطقة الجنوبية حيث قُتل عدد من مقاتلي الحركة.وأكد قائد القوات الأوغندية العاملة تحت قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ويليام نباسة في بيان أن هذه العمليات الهجومية الدقيقة في المنطقة هي جزء من سلسلة من العمليات القتالية المستمرة التي تهدف إلى تدمير قدرات حركة الشباب التي دأبت على استخدام مخابئ في مواقع المشعاني والمخيم ودونكا دافيدو لمهاجمة قواعد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وكذلك لترويع المدنيين في منطقة شبيلي السفلى.وأوضح أن العمليات المشتركة تستهدف طرد العدو, وتأمين طرق الإمداد الرئيسية التي تربط البلدات والمدن والمراكز السكانية الرئيسية داخل منطقة مسؤولية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال, وتعزيز الأمن العام.// انتهى //15:22ت م0132