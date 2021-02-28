الرياض 16 رجب 1442هـ الموافق 28 فبراير 2021م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، (43428) مخالفة، وذلك للفترة من 9 حتى 15 / 7 / 1442هـ.وقد سجلت منطقة الرياض، العدد الأعلى بواقع (17789)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (10388)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4819)، ومنطقة القصيم بـ (2513)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1748)، ومنطقة تبوك بـ (1402)، ومنطقة الجوف بـ (1332)، ومنطقة الباحة بـ (888)، ومنطقة حائل بـ (852) ومنطقة عسير بـ (739)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (488)، ثم منطقة جازان بـ (315)، ومنطقة نجران بـ (155).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.// انتهى //15:22ت م0133